 Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu

    Carvalhal'ın yeni takımı belli oldu

    ekiplerinden , teknik direktörlüğe 'i getirdi.

    Ligde alınan kötü sonuçların ardından Paul Clement ile yollarını ayıran , bir dönem , İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir) ve Sporting Lizbon'u da çalıştıran 52 yaşındaki Carvalhal ile sezon sonuna kadar anlaştı.

    İngiliz ekibi, son iki yıl içinde beşinci kez teknik direktör değişikliğine gitti.

    Ligde 20 haftada 3 galibiyet alabilen ve 13 puanla son sırada bulunan İngiliz temsilcisi, yılın son maçında cumartesi günü deplasmanda Watford ile karşılaşacak.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:24
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