 6 isime 184 milyon pound! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    6 isime 184 milyon !

    6 isime 184 milyon <a href="/index/pound?id=a1daeb83-a099-43e5-95af-e9472c521eaf" class="" rel="tag">pound</a>!
    , geçtiğimiz gün Southampton'dan Virgil Van Dijk'i 75 milyon Pound'a kadrosuna katarak en pahalı defans oyuncusu rekorunu kırmıştı. Bu transferin ardından Kırmızılar'ın, son 4 yılda renklerine bağladığı Lallana, Lambert, Lovren, Clyne, Mane'ye 26 yaşındaki Dijk de dahil edilince Southampton, 6 oyuncudan kasasına 184 milyon Pound koymuş oldu.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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