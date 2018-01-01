Cenk'ten yeni yıl hediyesi!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın 2018'e bir hayli mutlu ve kasası dolu girmesini sağlayacak. Kartal, 2014- 2015 sezonunda Gaziantep'ten bonservis ödemeden renklerine kattığı oyuncuyu İngiliz kulübü Everton'a tam 25 milyon Euro'ya yani yaklaşık 112.5 milyon Türk Lirası'na satarken Türk transfer piyasası adına da bir rekora imza atmış oldu. Transferde taraflar anlaşırken imzalar için ufak pürüzler kaldı. Bu da ödemenin peşinatı, taksitlendirilme şekliolarak öne çıkıyor.

SALI GÜNÜ BÜYÜK GÜN

Cenk Tosun önceki gün eşiyle birlikte Londra'ya uçmuştu. 26 yaşındaki golcü futbolcunun bugünLiverpool'a geçmesi ve son görüşmelerin ardından imza atması bekleniyor. Cenk yeni takımı Everton ile 5 Ocak'ta oynanacak Liverpool-Everton FA Cup maçında forma giyebilir. (Sabah)