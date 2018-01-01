 Cenk'ten yeni yıl hediyesi! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cenk'ten yeni yıl hediyesi!

    Cenk'ten yeni yıl hediyesi!

    ’un, Everton’a atacağı imza ile ’ın kasasına tam 25 milyon Euro yani yaklaşık 112.5 milyon girecek

    'ın golcü futbolcusu , siyah-beyazlı takımın 2018'e bir hayli mutlu ve kasası dolu girmesini sağlayacak. , 2014- 2015 sezonunda 'ten bonservis ödemeden renklerine kattığı oyuncuyu İngiliz kulübü Everton'a tam 25 milyon Euro'ya yani yaklaşık 112.5 milyon 'na satarken Türk piyasası adına da bir rekora imza atmış oldu. Transferde taraflar anlaşırken imzalar için ufak pürüzler kaldı. Bu da ödemenin peşinatı, taksitlendirilme şekliolarak öne çıkıyor.

    SALI GÜNÜ BÜYÜK GÜN
    Cenk Tosun önceki gün eşiyle birlikte 'ya uçmuştu. 26 yaşındaki golcü futbolcunun bugünLiverpool'a geçmesi ve son görüşmelerin ardından imza atması bekleniyor. Cenk yeni takımı Everton ile 5 Ocak'ta oynanacak Liverpool-Everton FA Cup maçında forma giyebilir. (Sabah)

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
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