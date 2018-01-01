Cenk'ten yeni yıl hediyesi!
Cenk Tosun’un, Everton’a atacağı imza ile Beşiktaş’ın kasasına tam 25 milyon Euro yani yaklaşık 112.5 milyon Türk Lirası girecek
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın 2018'e bir hayli mutlu ve kasası dolu girmesini sağlayacak. Kartal, 2014- 2015 sezonunda Gaziantep'ten bonservis ödemeden renklerine kattığı oyuncuyu İngiliz kulübü Everton'a tam 25 milyon Euro'ya yani yaklaşık 112.5 milyon Türk Lirası'na satarken Türk transfer piyasası adına da bir rekora imza atmış oldu. Transferde taraflar anlaşırken imzalar için ufak pürüzler kaldı. Bu da ödemenin peşinatı, taksitlendirilme şekliolarak öne çıkıyor.
SALI GÜNÜ BÜYÜK GÜN
Cenk Tosun önceki gün eşiyle birlikte Londra'ya uçmuştu. 26 yaşındaki golcü futbolcunun bugünLiverpool'a geçmesi ve son görüşmelerin ardından imza atması bekleniyor. Cenk yeni takımı Everton ile 5 Ocak'ta oynanacak Liverpool-Everton FA Cup maçında forma giyebilir. (Sabah)
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:05
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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