 Beni 2. devre görün – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Beni 2. devre görün

    Beni 2. devre görün

     gerçek patlamayı 2018’de yapacağını söyleyerek, “Beni 2. devre görün” diye konuştu

    'ın İspanyol golcüsü Negredo 2. yarının başlamasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürüneceğini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beni 2. yarı görün. Bu takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kendime olan güvenim tam" ifadesini kullandı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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