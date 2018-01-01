Beşiktaş'ta forvete son aday Slimani!
Beşiktaş forvet adaylarına bir yenisi daha eklendi. Siyah beyazlılar, Leichester City'nin Cezayirli forvet Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.
Cenk Tosun için Evertonla büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş, milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Demba Ba, Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac'ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını İngiltere'de buldu.
Futbol Komitesi, Leicester City'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon Premier Lig ekibinde istediği şansı bulamayan Cezayirli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'e ilk teklifini sundu.
29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.
2013 yılında Cezayir'in Belouizdad takımından Sporting Lizbo'a transfer olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün Performansı sonrası İngiltere'nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016'da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet 4 gol attı, bir asist yaptı. (NTV Spor)
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:49
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
tark basit bir ligde bile attığı gol 12 -- mustafa pektemek o ligde 40gol atar...fransa hollanda belçika liglerine bakmak en doğrusu
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Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Toplam 4
Yorum
BJK Kartali !! Sen hep bizim TOSUNPASAMIZ olarak kalacaksin!!Allah seni büyük sakatliklardan korusun!! Seni ve futbolunu özleyecegiz !!!
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Larin, Atiba’ya Beşiktaş’ı sordu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sadece videolarına bakarak bile çok ağır kalacağını anlamak zor değil bizim takımın ayarında bir oyuncu değil !
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