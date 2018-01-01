 Beşiktaş'ta forvete son aday Slimani! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ta forvete son aday Slimani!

    Beşiktaş'ta forvete son aday Slimani!

    forvet adaylarına bir yenisi daha eklendi. Siyah beyazlılar, Leichester City'nin forvet Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

    için Evertonla büyük oranda anlaşma sağlayan , milli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. , Musa Sow, Cyle Larin ve Andre Pierre Gignac'ı listesine alan siyah beyazlı yönetim, son adayını 'de buldu.

    Futbol Komitesi, 'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon ekibinde istediği şansı bulamayan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Leicester City'e ilk teklifini sundu.

    29 yaşındaki futbolcuyu, yıllık ücretinin yarısı olan yaklaşık 2 milyon Euro'yu ödeyerek kiralamak isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

    2013 yılında Cezayir'in Belouizdad takımından Sporting Lizbo'a olan Slimani, Portekiz ekibindeki üstün Performansı sonrası İngiltere'nin yolunu tuttu. 31 gol attığı sezonun ardından 2016'da 30 milyon Euro karşılığında Leicester City'e transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 30 maçta 9 gol 4 asistle oynadı. Bu sezon 14 maça çıkan Cezayirli forvet 4 gol attı, bir asist yaptı. (NTV Spor)

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:49
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