 Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'dan paylaşımı!

    Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!

    Everton'a transferi kesin gözüyle bakılan 'dan paylaşımı geldi.

    Bu sezon hem 'de hem de Şampiyonlar Lig'inde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Premier Lig'in Everton'a imzayı atmak üzere... Cenk Tosun'dan ise önceki gün paylaşımı geldi.

    Eşiyle önceki gün 'ye tatile giden Cenk Tosun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ile 'Herkese iyi seneler' yazdı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:13
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