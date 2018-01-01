Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Lig'inde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun Premier Lig'in Everton'a imzayı atmak üzere... Cenk Tosun'dan ise önceki gün Londra paylaşımı geldi.

Eşiyle önceki gün İngiltere'ye tatile giden Cenk Tosun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ile 'Herkese iyi seneler' yazdı.



