Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı!
Everton'a transferi kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı geldi.
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Lig'inde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun Premier Lig'in Everton'a imzayı atmak üzere... Cenk Tosun'dan ise önceki gün Londra paylaşımı geldi.
Eşiyle önceki gün İngiltere'ye tatile giden Cenk Tosun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ile 'Herkese iyi seneler' yazdı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:13
-
"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
-
Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
-
Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
Cenk Tosun'dan Londra paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.