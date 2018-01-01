2017'nin son derbisi F.Bahçe'nin
Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 mağlup etti ve üst üste 7. zaferine ulaştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş ligde 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise 4. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Thompson'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikaya 10-4 önde girdi. Sarı-lacivertliler, skor üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Thompson ve Guduric ile sayı bulmaya devam ederek ilk çeyreği 21-10 önde kapattı.
Fenerbahçe Doğuş, ikinci periyodun ilk bölümünde de yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Beşiktaş Sompo Japan karşısında 15. dakikada farkı 24 sayıya kadar çıkardı: 14-38. Weems ve Erkan Veyseloğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan siyah-beyazlılar farkı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 45-30 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle gidildi.
Maçın ikinci yarısına iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Doğuş, müsabakada boyalı alanda sayı üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 25. dakikaya 59-42 önde girdi. Taraftarının desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Boatright'ın dış atıştan kaydettiği basketle 27. dakikada farkı 11 sayıya (48-59) indirdi. Sarı-lacivertliler, Wanamaker'ın sayılarıyla son çeyreğe de 65-51 önde girdi.
Skor üstünlüğünü son periyotta da korumayı başaran Fenerbahçe Doğuş, derbi müsabakasından 76-71 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer isimleri Fenerbahçe Doğuş'tan 15'er sayıyla Guduric ve Vesely olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Weems ve Lima 12'şer sayı kaydetti.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:07
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
2017'nin son derbisi F.Bahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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