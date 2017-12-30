 Sakarya farklı kazandı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Sakarya farklı kazandı

    Sakarya farklı kazandı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında , sahasında 'yı 90-78 yendi.

    Bu sonuçla 8. galibiyetini alırken, ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

    Mücadeleye Fall, Boothe ve Metecan Birsen'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekibe , Egemen Güven, Waters, Wood ve Banic ile karşılık verdi. Oyun üstünlüğünü ele geçiren, Fall, Boothe, Harris ve Can Korkmaz ile skor üreten , ilk periyodu 29-19 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe etkili başlayan , Jones ve Allen'ın basketleriyle 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 29-26. Konuk ekibin Metin Türen, Jones ve Banic'le bulduğu sayılara Harris, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı ve Jankovic ile karşılık veren , soyunma odasına 45-35 üstün gitti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta , Fall ve Doğukan Şanlı, ise Jones, Allen ve Kennedy ile skor üretti. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sakarya ekibi, son çeyreğe 66-57 önde girdi.

    Son periyoda Kennedy, Allen ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka'ya ev sahibi ekip, Mehmet Özdoğan ve Jones'un basketleriyle cevap verdi. Etkili savunma yapan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada Kennedy'nin basketiyle farkı 5 sayıya indirdi: 77-72. Kalan bölümde farkı yeniden açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, salondan 90-78 galip ayrıldı.

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da Fall 25, Boothe ve Jones 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Jones 18, Kennedy 15, Allen 14 sayı kaydetti.

    Salon: Sakarya

    Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

    Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 13, Jankovic 4, Doğukan Şanlı 3, Metecan Birsen 7, Mehmet Özdoğan 6, Can Korkmaz 3, Fall 25, Harris 9, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen, Ersin Dağlı 7, Boothe 13

    Pınar Karşıyaka: Allen 14, Berk Uğurlu 7, Metin Türen 6, Egemen Güven 2, Waters 8, Banic 5, Wood 3, Kennedy 15, Jones 18

    1. Periyot: 29-19

    Devre: 45-35

    3. Periyot: 66-57

    Beş faulle çıkanlar: 38.02 Kennedy, 39.35 Allen (Pınar Karşıyaka)

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:22
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