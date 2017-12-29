Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş arasında 31 Aralık Pazar günü yapılacak derbi öncesinde siyah-beyazlı kulüp, tribün olaylarının yaşanmaması için taraftarlarını uyardı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önceki maçlarda tribün olayları nedeniyle birçok ceza alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tek hedefi şampiyonluk olan Beşiktaş Sompo Japan takımımıza taraftarımızın en iyi desteği vereceğinden şüphemiz yoktur. Unutmayalım ki daha önce meydana gelen tribün olaylarından dolayı kulübümüz birçok kez para cezasına çarptırılmış ve artık oluşacak olaylardan ötürü ağır para ve saha kapatma cezalarıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Fenerbahçe Doğuş maçında alacağımız bir ceza, bir sonraki iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmak demektir. Fenerbahçe Doğuş maçında, sadece takımımıza destek olalım. Küfür etmeyelim, ettirmeyelim. Sahaya yabancı madde atmayalım, attırmayalım."
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:48
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 25
Yorum
**** Taraftarlara bu sakallı itici geliyor bence. Artık yeter deyip kesmesi lazım. Keserse Barcelonada bile tekrar forma bulabilir belkide.
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK 28 mn iyi para, Everton maçlarını izlemek için bir sebebimiz olur ayrıca ilk 11 garanti o takımda, Everton çok sıradan bir takım değil
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 19
Yorum
hami hocasına selam gönderir
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