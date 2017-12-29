 Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun... – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Everton Menajeri açıkladı! ...

    Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...

    Everton Menajeri Sam Allardyce, 'ın milli golcüsü hakkında flaş bir açıklama yaptı.

    takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, 'ın yıldız futbolcusu hakkında konuştu.

    Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:

    "Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."

    Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

    Transferin yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında resmileşmesi beklenirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imzayı atması bekleniyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:36
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