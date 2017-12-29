Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun hakkında flaş bir açıklama yaptı.
İngiltere Premier Lig takımı Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun hakkında konuştu.
Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı golcünün transferi için şu ifadeleri kullandı:
"Ön tarafta kullanabileceğimiz bir futbolcuya ihtiyaç var. Ara transfer döneminde kesinlikle bir ismi buraya takviye edeceğiz. Sandro bazı sakatlık problemleri yaşadı. O yüzden pek istikrarlı değil. Bu bölgede Niasse iyi fakat tüm sezonu sadece onunla tamamlayamayız."
Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan 26 yaşındaki Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 24 resmi karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.
Transferin yaklaşık 28 milyon Euro karşılığında resmileşmesi beklenirken, milli forvetin önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine imzayı atması bekleniyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:36
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 6
Yorum
hoty adam 87 kilo 176 boyu .. hantal ama lig,de 6 gol 5 asist yapmısş
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Bir veda havası
Toplam 3
Yorum
Q7 VEDA BAKIŞI DEĞİL. HİÇ Mİ DUYGUDAN ANLAMIYORSUNUZ. BİR İNSAN EVLADIYLA NASIL GURUR DUYARAK BAKIYORSA O DA ÖYLE BAKIYOR.
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Mitrovic yolcu!
Toplam 5
Yorum
Kemal Mitroviç kesinlikle iyi bir oyuncudur. Bir de daha çok gençtir. Bence satılmamalı.
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