 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ile arasında 31 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri tükendi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.

    Açıklamada, maça gösterdikleri ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür edildi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN