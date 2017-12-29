Beşiktaş-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş arasında 31 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri tükendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükendiği bildirildi.
Açıklamada, maça gösterdikleri ilgiden dolayı siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür edildi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:54
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Asamoah'ı Alex Telles getirecek!
Toplam 1
Yorum
Aslan ALEX TELLESI UCUZA SATAN DURSUN ÖZBEK HIC UTANMIYORMU ? BU ADAM DAHALE BASKANLIK YAPACAK !
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"Futbolcularım artık geleceğe bakıyor"
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Yorum
kenan özkan Sayın hocam takımın son 2 maçı tam bir hüsrandı.Diğer yandan Kupayı istiyorum diyorsunuz ve Konyaspor maçına yedek ağırlıklı çıkıyorsunuz.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
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Yorum
hakan yabancı sayısı azaltılırsa alper, ozan gibi şişirilmiş adamlar gece klüplerinden hiç cıkmaz alternatifleri olmayacagı için,
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