Cenk Everton'da
Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş’ın Cenk Tosun transferi konusunda 28 milyon euro’ya anlaştığını iddia etti. The Sun gazetesi de milli oyuncunun İngiltere’de sağlık kontrolünden geçtiği ve detayların görüşüldüğünü yazdı
Ada'da Cenk Tosun'la ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İddia bu kez ünlü İngiliz gazetesi Guardian'dan geldi. Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığını yazdı. Aarons attığı tweet'le transferi duyururken, Cenk Tosun'un transfer döneminin açılmasıyla birlikte Everton kadrosuna katılacağını belirtti. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. İddialar bununla da kalmadı. Teh Sun gazetesi de, Milli oyuncunun İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçtiği ve sözleşme detaylarının karşılıklı olarak görüşüldüğünü yazdı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:29
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Cenk Everton'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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