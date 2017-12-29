 Cenk Everton'da – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Cenk Everton'da

    Cenk Everton'da

    Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile ’ın transferi konusunda 28 milyon euro’ya anlaştığını iddia etti. gazetesi de milli oyuncunun ’de sağlık kontrolünden geçtiği ve detayların görüşüldüğünü yazdı

    Ada'da 'la ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İddia bu kez ünlü İngiliz gazetesi Guardian'dan geldi. Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile 'ın Cenk Tosun transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığını yazdı. Aarons attığı tweet'le transferi duyururken, Cenk Tosun'un transfer döneminin açılmasıyla birlikte Everton kadrosuna katılacağını belirtti. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. İddialar bununla da kalmadı. Teh Sun gazetesi de, Milli oyuncunun 'de sağlık kontrollerinden geçtiği ve sözleşme detaylarının karşılıklı olarak görüşüldüğünü yazdı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:29
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