Cenk Everton'da

Ada'da Cenk Tosun'la ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İddia bu kez ünlü İngiliz gazetesi Guardian'dan geldi. Guardian muhabiri Ed Aarons, Everton ile Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi konusunda 25 milyon pound'a (28 milyon euro) anlaştığını yazdı. Aarons attığı tweet'le transferi duyururken, Cenk Tosun'un transfer döneminin açılmasıyla birlikte Everton kadrosuna katılacağını belirtti. Cenk Tosun'un Everton'dan yıllık 4 milyon euro alacağı belirtilirken, sözleşmenin de 4,5 yıllık olduğu iddia edildi. İddialar bununla da kalmadı. Teh Sun gazetesi de, Milli oyuncunun İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçtiği ve sözleşme detaylarının karşılıklı olarak görüşüldüğünü yazdı.

