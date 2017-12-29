 Forvete son aday Martinez! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Forvete son aday Martinez!

    Forvete son aday Martinez!

    ’un gitmesi durumunda Kolombiyalı yıldıza da teklif yapılacak

    Yıldız golcüsü 'u Everton'a satmaya hazırlanan 'ta forvet transferi için çalışmalar hız kazanmış durumda... Listesinde ve Pierre Andre Gignac gibi isimler bulunan Siyah-Beyazlılar'ın gündemine yeni bir isim daha girdi.

    İLK HEDEF 6 AY KİRALAMA
    Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le Beşiktaş yönetimini temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk etapta 6 aylık kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. (Takvim)
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:33
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