Forvete son aday Martinez!
Cenk Tosun’un gitmesi durumunda Kolombiyalı yıldıza da teklif yapılacak
İLK HEDEF 6 AY KİRALAMA
Çin Ligi'nde Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le Beşiktaş yönetimini temasa geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın ilk etapta 6 aylık kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. (Takvim)
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:33
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA BIZANS OYUNLARINI BIRAK ARDA,AZIZ BABANDAN BAYA SEYLER OGRENMISSIN, SEN FB'DEN BASKA HIC BIR TAKIMA GIDEMEZSIN. BAKIN GORUN.
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Hakan’a ne evet ne hayır
Toplam 2
Yorum
özgür fb trabzonu büyük bi beladan kurtardı mehmet ekici,3 milyon euro ya yakın alıyor ilk yarı sezonunda kaç maç oynadı ts da yusuf parladı
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 6
Yorum
GEC BUNLARI ARDA AFIKALILAR GIBI PARAYI GORDUMU SIMARIK KENDISINI KAYBEDEN, SAYGI HIC YOK, HALA BEN NE YAPTIM DIYO.ADAMI BOGAZLADIN ANA AVRAT SAYDIN.
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