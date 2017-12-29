O fotoğrafta gözden kaçan isim!

HERKES ŞENOL GÜNEŞ'İ KONUŞTU

Everton'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun dün siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaşır gibiydi. Bu ana şahit olan ve 'bir veda hikayesi' karesine girenler arasında yer alan Şenol Güneş'in bakışları çok konuşuldu. Adeta oğlunu uğurlayan bir babanın baktığı gibi Cenk'e bakarken objektiflere yansıyan Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada ise "Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz" ifadelerini kullandı.

GÖZLERDEN KAÇAN İSİM NEGREDO

Şenol Güneş'in hemen yanında yer alan Negredo'nun yüzünde ise güller açıyordu. Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer olan fakat hiç beklemediği şekilde sezonun ilk yarısında yedek kulübesinden çıkamayan İspanyol oyuncu, sıranın kendisine geldiğini düşünür gibiydi. Negredo, Cenk'in hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de gösterdiği yüksek performans nedeniyle Beşiktaş formasını maçların son dakikalarında giyiyordu.



İşte o anlar...