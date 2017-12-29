O fotoğrafta gözden kaçan isim!
Dün akşam Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Osmanlıspor maçından sonra kameralara yansıyan görüntüler çok konuşuldu.
HERKES ŞENOL GÜNEŞ'İ KONUŞTU
Everton'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun dün siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaşır gibiydi. Bu ana şahit olan ve 'bir veda hikayesi' karesine girenler arasında yer alan Şenol Güneş'in bakışları çok konuşuldu. Adeta oğlunu uğurlayan bir babanın baktığı gibi Cenk'e bakarken objektiflere yansıyan Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada ise "Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz" ifadelerini kullandı.
GÖZLERDEN KAÇAN İSİM NEGREDO
Şenol Güneş'in hemen yanında yer alan Negredo'nun yüzünde ise güller açıyordu. Beşiktaş'a büyük ümitlerle transfer olan fakat hiç beklemediği şekilde sezonun ilk yarısında yedek kulübesinden çıkamayan İspanyol oyuncu, sıranın kendisine geldiğini düşünür gibiydi. Negredo, Cenk'in hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de gösterdiği yüksek performans nedeniyle Beşiktaş formasını maçların son dakikalarında giyiyordu.
İşte o anlar...
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:12
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA BIZANS OYUNLARINI BIRAK ARDA,AZIZ BABANDAN BAYA SEYLER OGRENMISSIN, SEN FB'DEN BASKA HIC BIR TAKIMA GIDEMEZSIN. BAKIN GORUN.
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Hakan’a ne evet ne hayır
Toplam 2
Yorum
özgür fb trabzonu büyük bi beladan kurtardı mehmet ekici,3 milyon euro ya yakın alıyor ilk yarı sezonunda kaç maç oynadı ts da yusuf parladı
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 6
Yorum
GEC BUNLARI ARDA AFIKALILAR GIBI PARAYI GORDUMU SIMARIK KENDISINI KAYBEDEN, SAYGI HIC YOK, HALA BEN NE YAPTIM DIYO.ADAMI BOGAZLADIN ANA AVRAT SAYDIN.
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