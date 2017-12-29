 O fotoğrafta gözden kaçan isim! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    O fotoğrafta gözden kaçan isim!

    O fotoğrafta gözden kaçan isim!

    Dün akşam Vodafone Park'ta oynanan ve 'ın 4-1 kazandığı Osmanlıspor maçından sonra kameralara yansıyan görüntüler çok konuşuldu.

    HERKES ŞENOL GÜNEŞ'İ KONUŞTU
    Everton'a gitmesine kesin gözüyle bakılan dün siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaşır gibiydi. Bu ana şahit olan ve 'bir veda hikayesi' karesine girenler arasında yer alan 'in bakışları çok konuşuldu. Adeta oğlunu uğurlayan bir babanın baktığı gibi Cenk'e bakarken objektiflere yansıyan Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada ise "Benim bakışlarımdan hiçbir şey anlayamazsınız, ben de anlayamıyorum. Bakışlara değil, kalplere bakın siz" ifadelerini kullandı.

    GÖZLERDEN KAÇAN İSİM NEGREDO
    Şenol Güneş'in hemen yanında yer alan 'nun yüzünde ise güller açıyordu. 'a büyük ümitlerle transfer olan fakat hiç beklemediği şekilde sezonun ilk yarısında yedek kulübesinden çıkamayan İspanyol oyuncu, sıranın kendisine geldiğini düşünür gibiydi. Negredo, Cenk'in hem Şampiyonlar Ligi hem de 'de gösterdiği yüksek performans nedeniyle Beşiktaş formasını maçların son dakikalarında giyiyordu.

    İşte o anlar...

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:12
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