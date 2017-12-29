Beşiktaş'a iki teklif daha! Oğuzhan ve Tosic...

Süper Lig'de son iki sezon rüzgarı gibi esen ve bu sen Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş'ın öğrencilere teklif yağıyor.

Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan ve Tosic'te Avrupa devlerinin radarına takıldı. İngiltere ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro ödemeye hazır. Stoke City ise Tosic içn 4 milyon Euro'dan teklif sundu.

Cardiff'in teklifi değer görmedi

İngiliz ekibinden gelen teklife ilk ret Oğuzhan'dan geldi. İkinci ligde top oynamak istemediğini belirtirken, yönetim de gelen teklifi değerlendirmeye almadı. Tosic konusunda ise son kararın Şenol Güneş'te olduğu ve yapılan görüşme neticesinde takımda kalması yönünde görüş bildirildiği belirtildi.