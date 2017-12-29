 Beşiktaş'a iki teklif daha! Oğuzhan ve Tosic... – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'a iki teklif daha! Oğuzhan ve ...

    Beşiktaş'a iki teklif daha! Oğuzhan ve Tosic...

    'un ardından 'ın iki yıldızına daha 'den teklif geliyor. için Cardff takımı 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Stoke ise için 4 milyon Euro ödemeye hazır.

    'de son iki sezon rüzgarı gibi esen ve bu sen Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan 'ın öğrencilere teklif yağıyor.

    'un ardından Oğuzhan ve 'te Avrupa devlerinin radarına takıldı. ekiplerinden , Oğuzhan için 7 milyon Euro ödemeye hazır. ise Tosic içn 4 milyon Euro'dan teklif sundu.

    Cardiff'in teklifi değer görmedi
    İngiliz ekibinden gelen teklife ilk ret Oğuzhan'dan geldi. İkinci ligde top oynamak istemediğini belirtirken, yönetim de gelen teklifi değerlendirmeye almadı. Tosic konusunda ise son kararın 'te olduğu ve yapılan görüşme neticesinde takımda kalması yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:42
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