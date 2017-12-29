Cenk Tosun'un ardından Beşiktaş'ın iki yıldızına daha İngiltere'den teklif geliyor. Oğuzhan Özyakup için Cardff takımı 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Stoke ise Tosic için 4 milyon Euro ödemeye hazır.
Süper Lig'de son iki sezon rüzgarı gibi esen ve bu sen Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş'ın öğrencilere teklif yağıyor.
Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan ve Tosic'te Avrupa devlerinin radarına takıldı. İngiltere ekiplerinden Cardiff City, Oğuzhan için 7 milyon Euro ödemeye hazır. Stoke City ise Tosic içn 4 milyon Euro'dan teklif sundu.
Cardiff'in teklifi değer görmedi
İngiliz ekibinden gelen teklife ilk ret Oğuzhan'dan geldi. İkinci ligde top oynamak istemediğini belirtirken, yönetim de gelen teklifi değerlendirmeye almadı. Tosic konusunda ise son kararın Şenol Güneş'te olduğu ve yapılan görüşme neticesinde takımda kalması yönünde görüş bildirildiği belirtildi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:42
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
Beşiktaş'a iki teklif daha! Oğuzhan ve Tosic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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