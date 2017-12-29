 Mitrovic yolcu! – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Mitrovic yolcu!

    Mitrovic yolcu!

    'ta, 'e 'dan birkaç kulübün talip olduğu ortaya çıktı.

    Domagoj Vida transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan 'ta, -Dusko Tosic ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

    Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Everton kulüplerinin, Tosic ile ciddi olarak ilgilendiği iddiaları nedeniyle bu konuda beklemede olan siyah-beyazlı yönetim, yedek bekleyen Mitrovic'i de sürpriz şekilde elden çıkarabilir. Bazı Hırvat kulüplerinin Mitrovic'i devre arasında etmek isteyebilecekleri belirtildi.

    'un yanı sıra savunmadan bir isimle yolları ayırarak kulübe en az 30 milyon euro bonservis bedeli kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, en fazla iki oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Cazip bir teklif gelmedikçe takımı koruyacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını kadroyu zayıflatmadan yürütmeyi hedefliyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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