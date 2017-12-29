Mitrovic yolcu!
Beşiktaş'ta, Matej Mitrovic'e Hırvatistan'dan birkaç kulübün talip olduğu ortaya çıktı.
Domagoj Vida transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan Beşiktaş'ta, Matej Mitrovic-Dusko Tosic ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Everton kulüplerinin, Tosic ile ciddi olarak ilgilendiği iddiaları nedeniyle bu konuda beklemede olan siyah-beyazlı yönetim, yedek bekleyen Mitrovic'i de sürpriz şekilde elden çıkarabilir. Bazı Hırvat kulüplerinin Mitrovic'i devre arasında transfer etmek isteyebilecekleri belirtildi.
Cenk Tosun'un yanı sıra savunmadan bir isimle yolları ayırarak kulübe en az 30 milyon euro bonservis bedeli kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, en fazla iki oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Cazip bir teklif gelmedikçe takımı koruyacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını kadroyu zayıflatmadan yürütmeyi hedefliyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:39
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
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