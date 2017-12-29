Mitrovic yolcu!

Domagoj Vida transferiyle savunmada daha da derinlik kazanan Beşiktaş'ta, Matej Mitrovic-Dusko Tosic ikilisinden birinin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; Tottenham ve Everton kulüplerinin, Tosic ile ciddi olarak ilgilendiği iddiaları nedeniyle bu konuda beklemede olan siyah-beyazlı yönetim, yedek bekleyen Mitrovic'i de sürpriz şekilde elden çıkarabilir. Bazı Hırvat kulüplerinin Mitrovic'i devre arasında transfer etmek isteyebilecekleri belirtildi.

Cenk Tosun'un yanı sıra savunmadan bir isimle yolları ayırarak kulübe en az 30 milyon euro bonservis bedeli kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, en fazla iki oyuncuyu göndermeyi düşünüyor. Cazip bir teklif gelmedikçe takımı koruyacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını kadroyu zayıflatmadan yürütmeyi hedefliyor.