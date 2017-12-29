Bobo'dan flaş Beşiktaş sözleri!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta da forma giyen ve siyah-beyazlı takımda önemli başarılara imza atan Bobo, ülkesi Brezilya'da önemli açıklamalarda bulundu.

Avustralya temsilcisi Sydney FC'de forma giyen Bobo, 2006 yılında Corinthians'tan Beşiktaş'a transfer olmasını, Türkiye'deki günlerini ve ayrılık dönemini anlattı.

Türkiye'de ilk birkaç ay zorlandığını söyleyen Brezilyalı oyuncu ''Corinthians'tan ayrılıp Türkiye'ye gittiğimde ilk iki üç ay benim için zorlu olmuştu. Ama daha sonra ülkeye çok iyi uyum sağladım. Türkiye'de Brezilyalı futbolcular çok popüler. İnsanlar futbol için çıldırıyor ve tutkuları gerçekten inanılmaz'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'den hala mesajlar aldığını söyleyen Bobo ''İlk maçımda gol atmam bana çok yardımcı oldu. Birkaç yıl içinde Beşiktaş tarihinde önemli başarılara imza atmış bir oyuncu oldum. Bugün bile Türkiye'den bana mesaj yollayan birçok taraftar var'' dedi.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde İnönü Stadyumu'nda oynadıkları maçı asla unutamadığını söyleyen tecrübeli golcü, ''Beşiktaş ile birçok unutulmaz an yaşadım. Türkiye'de Liverpool'u 2-1 yenmiştik. İkinci golü de ben atmıştım. Stadyum, taraftarlar çılgıncaydı'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta ayrılmasını sebebi olarak da yönetim ve menajerinin yaşadığı anlaşmazlık olduğunu söylerken ''Aslında uzun yıllar Beşiktaş'ta kalmak istiyordum. Başkanla ilişkilerim de çok iyiydi ancak menajerim ve yönetim arasındaki anlaşmazlık. Benim için güzel sonuçlanmadı bu durum'' dedi.

32 yaşındaki yıldız oyuncu Bobo bu sezon Sydney FC formasıyla 12 lig maçında 10 gole imza attı.