 Forvete 3 aday – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Forvete 3 aday

    Forvete 3 aday

    ’ta Cenk’in yerine Balotelli, Cyle Larin ve Miguel Borja’nın adı geçiyor

    Siyah-beyazlılarda ile yolların ayrılmasının kesinleşmesi durumunda forvet transferi için çalışmalar hız kazanacak. Yönetimin elinde şu anda 3 isim bulunuyor. Bunlardan ilki sezon başında da gündeme gelen Balotelli. Fransa Ligi'nde 13 maçta 10 gol, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol ile oldukça iyi bir grafik yakalayan Balotelli bu kez Şenol Güneş'in vetosunu kırabilir.

    Balotelli'nin yanı sıra Orlando City forması giyen 22 yaşındaki Kanadalı oyuncu Cyle Larin ve Palmieras'ta oynayan 24 yaşındaki Miguel Borja'nın da gündemde olduğu öğrenildi. Larin'in sözleşmesi ABD ekibiyle 31 Aralık itibariyle sona ererken Borja'nın ise Brezilya ekibiyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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