Cenk Tosun transferinde son dakika! Everton teklifi yükseltti
Cenk Tosun için Beşiktaş ile temasa geçen Everton Kulübü yetkilileri, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.
İlk görüşme İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleşti. İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu.Cenk Tosun ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkarken kulüpler bonservis konusu ve ödeme planında uzlaşmaya çalışıyor.
İmzanın an meselesi olduğu belirtilen görüşmelerde pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu pazarlıklarda Beşiktaş'ın elini güçlendirense oyuncuya Valencia, Leipzig ve Roma gibi kulüplerin de teklifte bulunması.
20 milyon Pound'dan açılan transfer pazarlıkları son aşamada. İddialara göre bonuslarla birlikte 30 milyon Pound'a kadar ulaştı. Transfer ile ilgili bir başka iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan bir gazetecinin iddiasına göre Everton bu transferi 28 milyon Pound'a bitirdi. (TRT Spor)
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:42
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Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun teşekkürü
Toplam 1
Yorum
Özgür Başakşehirin en büyük dezavantajı istanbul takımı olması ismini değiştirip kocaelispor aydınspor diyarbakırspor yapsın full taraftarla oynar
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Rövanş maçlarının programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
behcet Hayırlı Olsun
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 9
Yorum
Ali BJK isi cozdu gercekten, o paralari etmeyen oyunculari sat ve gittikleri yerlerde surunsunler ve yari fiyatina geri al. Helal olsun be
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