 Cenk Tosun transferinde son dakika! Everton teklifi yükseltti – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    transferinde son dakika! Everton teklifi yükseltti

    Cenk Tosun transferinde son dakika! Everton teklifi yükseltti

    için ile temasa geçen Everton Kulübü yetkilileri, transferi tamamlamak için 'a geldi.

    İlk görüşme İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleşti. İngiliz ekibinin temsilcileri daha sonra Cenk ile masaya oturdu. ile yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkarken kulüpler bonservis konusu ve ödeme planında uzlaşmaya çalışıyor.

    İmzanın an meselesi olduğu belirtilen görüşmelerde pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu pazarlıklarda 'ın elini güçlendirense oyuncuya Valencia, Leipzig ve Roma gibi kulüplerin de teklifte bulunması.

    20 milyon Pound'dan açılan transfer pazarlıkları son aşamada. İddialara göre bonuslarla birlikte 30 milyon Pound'a kadar ulaştı. Transfer ile ilgili bir başka iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan bir gazetecinin iddiasına göre Everton bu transferi 28 milyon Pound'a bitirdi. (TRT Spor)

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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