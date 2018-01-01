 Furkan Aldemir, ameliyat edildi – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , ameliyat edildi

    <a href="/index/furkan-aldemir?id=c6e8ca13-b1dc-4a5f-9659-752fc092c106" class="" rel="tag">Furkan Aldemir</a>, ameliyat edildi

    Darüşşafaka Basketbol Takımı oyuncusu 'in ameliyat edildiği duyuruldu.

    Acıbadem Maslak Hastanesinden yapılan açıklamada, ULEB Avrupa Kupası'nda MoraBanc Andorra'ya karşı oynanan maçta burnuna aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan 'in, operasyon geçirdiği aktarıldı.

    Burnunda kırık tespit edilen oyuncunun, Prof. Dr. Hasan Tanyeri tarafından bugün ameliyat edildiği ve 1 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN