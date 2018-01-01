Furkan Aldemir, ameliyat edildi
Darüşşafaka Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Aldemir'in ameliyat edildiği duyuruldu.
Acıbadem Maslak Hastanesinden yapılan açıklamada, ULEB Avrupa Kupası'nda MoraBanc Andorra'ya karşı oynanan maçta burnuna aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Furkan Aldemir'in, operasyon geçirdiği aktarıldı.
Burnunda kırık tespit edilen oyuncunun, Prof. Dr. Hasan Tanyeri tarafından bugün ameliyat edildiği ve 1 hafta sonra antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:49
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Beni 2. devre görün
Toplam 5
Yorum
hadi görelim Tamam ama sakın kaybolma birtaraflara
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Terim ve Güneş aynı isim için devrede!
Toplam 2
Yorum
Fuzuli Beşiktaş alalım dediyse başka kimse alamaz Fatih palavralara başladı ama herkez tanıyor kendisini boşa kürek çekiyor
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Demba Ba dönüyor! İşte maliyeti...
Toplam 4
Yorum
bjktufan 2 senedir oynamayan adama yıllık 2,5m euro neredeyse garanti para verilecek yazık değil mi o paraya kulübede oturacak.genç oyuncu alın
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