Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Trabzonspor galibiyetiyle ligde 3 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu konuk ettikleri Trabzonspor'u 106-86 mağlup ettiklerini anımsattı. Trabzonspor maçına ligde yeni sayfa açma adına büyük önem verdiklerini dile getiren Güneş, "Alt sıralardan uzaklaşma adına mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Oyuncularımız rakip karşısında taraftarımızın da desteğiyle üstün bir oyun ortaya koydu ve parkeden galip ayrıldık. Üç maç sonra kazandık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Sertaç Güneş, ligin ilk yarısını Darüşşafaka ve TOFAŞ maçlarıyla tamamlayacaklarını hatırlatarak, "İki zorlu deplasman bizi bekliyor. Kazanmak kolay olmayacak ancak sonuna kadar mücadele ederek galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Darüşşafaka ve TOFAŞ maçlarını kazanarak ilk devreyi 7 galibiyetle sıralamada iyi bir yerde tamamlamak." ifadelerini kullandı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:55
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İslam Slimani harekatı
Toplam 3
Yorum
erdemtürk slimani negredo tipi bir oyuncu bize aboubakar gibi biri lazım.buna en yakın isim de vagner love.
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Modiba sürprizi
Toplam 3
Yorum
bjk advers Değerini bulan satılsın düşüncesinde olanlar psv eindhoven ve anderlecht'in durumlarına bir baksınlar değerini bulanı satanın ne haledüştüğü
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Everton'dan Cenk Tosun açıklaması
Toplam 4
Yorum
bjk advers Sayın Fikret ORMAN SMOKİE'yi görmelisin ve ona bir güzellik yapmalısın sizi övebilmek için gece saat 03:00te kalkıp yorum yapmış !
Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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