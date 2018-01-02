Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu konuk ettikleri Trabzonspor'u 106-86 mağlup ettiklerini anımsattı. Trabzonspor maçına ligde yeni sayfa açma adına büyük önem verdiklerini dile getiren Güneş, "Alt sıralardan uzaklaşma adına mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Oyuncularımız rakip karşısında taraftarımızın da desteğiyle üstün bir oyun ortaya koydu ve parkeden galip ayrıldık. Üç maç sonra kazandık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sertaç Güneş, ligin ilk yarısını Darüşşafaka ve TOFAŞ maçlarıyla tamamlayacaklarını hatırlatarak, "İki zorlu deplasman bizi bekliyor. Kazanmak kolay olmayacak ancak sonuna kadar mücadele ederek galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Darüşşafaka ve TOFAŞ maçlarını kazanarak ilk devreyi 7 galibiyetle sıralamada iyi bir yerde tamamlamak." ifadelerini kullandı.