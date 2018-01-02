 Yeşilgiresun Belediyespor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'da galibiyet sevinci

    <a href="/index/yesilgiresun-belediyespor?id=7ea11e12-df29-4f92-b480-5f33dfca65a4" class="" rel="tag">Yeşilgiresun Belediyespor</a>'da galibiyet sevinci

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden 'da kulüp başkan vekili , galibiyetiyle ligde 3 maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Güneş, yaptığı açıklamada, hafta sonu konuk ettikleri 'u 106-86 mağlup ettiklerini anımsattı. maçına ligde yeni sayfa açma adına büyük önem verdiklerini dile getiren Güneş, "Alt sıralardan uzaklaşma adına mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Oyuncularımız rakip karşısında taraftarımızın da desteğiyle üstün bir oyun ortaya koydu ve parkeden galip ayrıldık. Üç maç sonra kazandık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

    , ligin ilk yarısını ve maçlarıyla tamamlayacaklarını hatırlatarak, "İki zorlu deplasman bizi bekliyor. Kazanmak kolay olmayacak ancak sonuna kadar mücadele ederek galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz ve maçlarını kazanarak ilk devreyi 7 galibiyetle sıralamada iyi bir yerde tamamlamak." ifadelerini kullandı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
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