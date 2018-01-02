Lattes Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Grupta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı maçların birini kazanan ve 8'inde yenilen BLMA ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Fenerbahçe, 79-63'lük skorla kazanmıştı.



