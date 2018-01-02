 Fenerbahçe, BLMA'ya konuk olacak – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    , 'ya konuk olacak

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/blma?id=79e27547-a153-4ab9-a380-de860f183c94" class="" rel="tag">BLMA</a>'ya konuk olacak

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda 'nın ekibiyle karşılaşacak.

    Lattes Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Grupta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan , averajla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı maçların birini kazanan ve 8'inde yenilen ise son sırada bulunuyor.

    İki takım arasında oynanan ilk maçı , 79-63'lük skorla kazanmıştı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:10
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