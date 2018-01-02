Fenerbahçe, BLMA'ya konuk olacak
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Grupta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı maçların birini kazanan ve 8'inde yenilen BLMA ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Fenerbahçe, 79-63'lük skorla kazanmıştı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:10
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