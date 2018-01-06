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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Mecburen Evra

    Mecburen Evra
    Sol bek arayan G.Saray, Juve'li Asamoah, İnter'li Dalbert ve Atletico Madrid'li Luis'de şimdilik istediğini elde edemeyince rotayı Patrice Evra'ya çevirdi. Bonservisi elinde olan Evra'yı 6 aylığına bünyesine katmak isteyen Cimbom, 36 yaşındaki Fransız yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:23
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