Rüya takım kulübede
Dördüncü kez Galatasaray’ın başına gelen İmparator yepyeni bir sistem getiriyor. Efsane futbolculardan kurulu kalabalık yardımcı ekibiyle Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirecek
Fatih Terim, 1 numaralı yardımcısı olarak Levent Şahin'i belirledi. Milli Takım'da birlikte görev yaptığı Şahin'e çok güvenen İmparator ardından geçmiş dönemde büyük zaferler elde ettiği çalışma arkadaşları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı da kadrosuna kattı. Terim, Muslera'yı eski günlerine döndürmesi için kaleci antrenörü olarak da Claudio Taffarel ile anlaştı. Johan Elmander, Hamit Altıntop, Gökhan Zan ve Necati Ateş de müthiş kadroya dahil olacak.
Fatih Terim istedi futbolu bıraktı
?SARI-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolculuğu döneminde yüreğini ortaya koyan Johan Elmander'in karakterini öve öve bitiremiyordu. İmparator, Florya'ya dönünce ilk işi İsveçli oyuncuyla temas kurmak oldu. Kendi ülkesinde futbol oynayan 36 yaşındaki isim dün Terim'in isteğiyle kariyerine nokta koydu. İnstagram'dan yaptığı duyuruya "Yeni başlangıç" notunu ekleyerek Galatasaray'a geleceğinin mesajını verdi.
Çok değerliler (Mini yorum: Savaş Çorlu)
Fatih Terim'in 4.kez Galatasaray'a gelişi kadar birbirinden değerli yardımcılar seçmesi de attığı imza kadar önemli bir hamle. Terim daha önce birlikte çalıştığı ve 2 yıl üst üste birisi Kadıköy'de kazanılan şampiyonluktaki ekibi Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile buluşması camiada alkış topladı. İmparatorun o şampiyonluklarda futbolcu olarak büyük katkısı bulunan taraftarların çok sevdiği Elmander, Necati ve Gökhan Zan gibi isimleri de ekibin parçası yapması adeta bir vefa örneği gibi gözükse de hepsi başarının bir parçası olacak. Hamit Altıntop da gerek alt yapıda gerekse A takımda futbola renk katacakamit Altıntop, Gökhan Zan ve Necati Ateş de müthiş kadroya dahil olacak
Levent Şahin (1 numaralı yardımcı): Fatih Terim'in A Milli Takım'dan yardımcısıydı. Kısa zamanda Adanaspor'a oynattığı pozitif futbolla alkış almıştı. Terim onun futbol aklı ve bilgisine çok güveniyor.
Gökhan Zan (Rakip analizi): Fatih Terim, rakip ve oyuncu analizlerinde eski futbolcuların tecrübesine çok güveniyor. Gökhan Zan da bu alanda en beğendiği isimlerin başında geliyor.
Necati Ateş (Rakip analizi): Gökhan Zan gibi rakip ve oyuncu analiz görevini üstlenecek. Fatih Terim, Necati Ateş'in herkesin gözünden kaçan detayları gözlemlemesini bir hayli beğeniyor.
Hamit Altıntop (Yardımcı antrenör): Altyapısını Almanya'da aldı. Fatih Terim'in futbol zekasına güvendiği isimlerden. Gelecekte Galatasaray'ın başına geçebileceğini düşünüyor.
Johan Elmander (Yardımcı antrenör): Bir yabancı futbolcunun Galatasaray'ı ne kadar benimsediğini takımdaki oyunculara gösterecek. Florya ruhunu en iyi bilen yabancılardan biri.
Ümit Davala (Yardımcı antrenör): Milan'ın başındayken Terim onu İtalyan devine transfer etmişti. Eski yardımcısının 'sakin gücüne' ihtiyacı var. Futbol bilgisi üst düzeyde.
Hasan Şaş (Yardımcı antrenör): Fatih Terim gibi Adanalı... Florya'nın ruhu içine işlemiş biri. Hırsı ve öğrenmeye açık kişiliğiyle İmparatorun hep güvendiği bir isim. Oyuncularla arası iyi.
Taffarel (Kaleci antrenörü): Fernando Muslera onun gözetimindeyken kalesini gole kapatıyordu. Taffarel'siz çok düştü. Florya'da çok sevilen isim tutkal görevi de üstlenecek.
Sakız yok
Galatasaray taraftarı, İgor Tudor'un topladığı puanlardan memnundu ancak işler kötü gittiğinde Hırvat hoca ile yardımcısı Ayhan Akman'ın kulübede verdiği görüntüden rahatsızdı. Ayhan Akman'ın sürekli gülmesi, İgor Tudor'un ise kötü skorlarda bacak bacak üstüne atıp sakız çiğnemesi taraftarı kızdırıyordu.
Hırs var
Fatih Terim'in gelişiyle birlikte sarı-kırmızılı camia da eski günlerin özlemini dindirmiş oldu. Terim'in "Ekibi yeniden toplaması" Galatasaraylılara bu fotoğrafları hatırlattı. İmparator zamanında Cimbom'un kulübesi maçları adeta yaşıyordu. Gollerde, kaçan pozisyonlarda, hatalı kararlarda kulübe adeta yerinde durmuyordu.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
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Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
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Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 3
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
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