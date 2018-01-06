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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Rüya takım kulübede

    Rüya takım kulübede

    Dördüncü kez ’ın başına gelen İmparator yepyeni bir sistem getiriyor. Efsane futbolculardan kurulu kalabalık yardımcı ekibiyle Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirecek

    'da 'in dönüşüyle birlikte Florya'da da ilginç gelişmeler yaşanıyor. İmparator, Türk futboluna yepyeni bir proje daha sunmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı 3 veya 4 yardımcı yerine bu rakamın 2 katı kadar ismi Florya'ya getiriyor. Terim yardımcılarını da kulübün efsane isimleri arasından seçiyor. 64 yaşındaki çalıştırıcı 'rüya takım' gibi hazırladığı yardımcı ordusuyla birlikte hem Florya'nın kaybolmaya yüz tutan ruhunu canlandıracak hem de tüm idmanlarda takıma hakim olacak.

    Fatih Terim, 1 numaralı yardımcısı olarak Levent Şahin'i belirledi. Milli Takım'da birlikte görev yaptığı Şahin'e çok güvenen İmparator ardından geçmiş dönemde büyük zaferler elde ettiği çalışma arkadaşları ve 'yı da kadrosuna kattı. Terim, Muslera'yı eski günlerine döndürmesi için kaleci antrenörü olarak da Claudio Taffarel ile anlaştı. , Hamit Altıntop, Gökhan Zan ve Necati Ateş de müthiş kadroya dahil olacak.

    Fatih Terim istedi futbolu bıraktı
    ?SARI-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolculuğu döneminde yüreğini ortaya koyan Johan Elmander'in karakterini öve öve bitiremiyordu. İmparator, Florya'ya dönünce ilk işi İsveçli oyuncuyla temas kurmak oldu. Kendi ülkesinde oynayan 36 yaşındaki isim dün Terim'in isteğiyle kariyerine nokta koydu. İnstagram'dan yaptığı duyuruya "Yeni başlangıç" notunu ekleyerek Galatasaray'a geleceğinin mesajını verdi.



    Çok değerliler (Mini yorum: Savaş Çorlu)
    Fatih Terim'in 4.kez Galatasaray'a gelişi kadar birbirinden değerli yardımcılar seçmesi de attığı imza kadar önemli bir hamle. Terim daha önce birlikte çalıştığı ve 2 yıl üst üste birisi Kadıköy'de kazanılan şampiyonluktaki ekibi Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile buluşması camiada alkış topladı. İmparatorun o şampiyonluklarda futbolcu olarak büyük katkısı bulunan taraftarların çok sevdiği Elmander, Necati ve gibi isimleri de ekibin parçası yapması adeta bir vefa örneği gibi gözükse de hepsi başarının bir parçası olacak. da gerek alt yapıda gerekse A takımda futbola renk katacakamit Altıntop, Gökhan Zan ve Necati Ateş de müthiş kadroya dahil olacak



    Levent Şahin (1 numaralı yardımcı): Fatih Terim'in A Milli Takım'dan yardımcısıydı. Kısa zamanda Adanaspor'a oynattığı pozitif futbolla alkış almıştı. Terim onun futbol aklı ve bilgisine çok güveniyor.

    Gökhan Zan (Rakip analizi): Fatih Terim, rakip ve oyuncu analizlerinde eski futbolcuların tecrübesine çok güveniyor. Gökhan Zan da bu alanda en beğendiği isimlerin başında geliyor.

    Necati Ateş (Rakip analizi): Gökhan Zan gibi rakip ve oyuncu analiz görevini üstlenecek. Fatih Terim, Necati Ateş'in herkesin gözünden kaçan detayları gözlemlemesini bir hayli beğeniyor.

    Hamit Altıntop (Yardımcı antrenör): Altyapısını Almanya'da aldı. Fatih Terim'in futbol zekasına güvendiği isimlerden. Gelecekte Galatasaray'ın başına geçebileceğini düşünüyor.

    Johan Elmander (Yardımcı antrenör): Bir yabancı futbolcunun Galatasaray'ı ne kadar benimsediğini takımdaki oyunculara gösterecek. Florya ruhunu en iyi bilen yabancılardan biri.

    Ümit Davala (Yardımcı antrenör): Milan'ın başındayken Terim onu İtalyan devine transfer etmişti. Eski yardımcısının 'sakin gücüne' ihtiyacı var. Futbol bilgisi üst düzeyde.

    Hasan Şaş (Yardımcı antrenör): Fatih Terim gibi Adanalı... Florya'nın ruhu içine işlemiş biri. Hırsı ve öğrenmeye açık kişiliğiyle İmparatorun hep güvendiği bir isim. Oyuncularla arası iyi.

    Taffarel (Kaleci antrenörü): Fernando Muslera onun gözetimindeyken kalesini gole kapatıyordu. Taffarel'siz çok düştü. Florya'da çok sevilen isim tutkal görevi de üstlenecek.




    Sakız yok
    Galatasaray taraftarı, İgor Tudor'un topladığı puanlardan memnundu ancak işler kötü gittiğinde Hırvat hoca ile yardımcısı Ayhan Akman'ın kulübede verdiği görüntüden rahatsızdı. Ayhan Akman'ın sürekli gülmesi, İgor Tudor'un ise kötü skorlarda bacak bacak üstüne atıp sakız çiğnemesi taraftarı kızdırıyordu.



    Hırs var
    Fatih Terim'in gelişiyle birlikte sarı-kırmızılı camia da eski günlerin özlemini dindirmiş oldu. Terim'in "Ekibi yeniden toplaması" Galatasaraylılara bu fotoğrafları hatırlattı. İmparator zamanında Cimbom'un kulübesi maçları adeta yaşıyordu. Gollerde, kaçan pozisyonlarda, hatalı kararlarda kulübe adeta yerinde durmuyordu.
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:56
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