G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da devre arası yaprak dökümü başladı. Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımdan gönderilen ilk isim Hollandalı futbolcu Nigel de Jong oldu. Tudor tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan fakat Terim'in gelmesinin ardından antrenmanlara çıkan De Jong ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Palatformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon oynamadı

2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinden takıma katılan Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 2041 dakika süre alan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. De Jong, sarı-kırmızılı forma ile 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Nigel de Jong bu sezon ise kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta görev almadı.







DE JONG ALMANYA'DA

Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.



Hollandalı futbolcu, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.