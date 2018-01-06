G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong’un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini KAP'a bildirdi. Bu sezon takımdan ayrılan ilk isim olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 24 maçta oynadı ve 1 gol attı.
Galatasaray'da devre arası yaprak dökümü başladı. Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımdan gönderilen ilk isim Hollandalı futbolcu Nigel de Jong oldu. Tudor tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan fakat Terim'in gelmesinin ardından antrenmanlara çıkan De Jong ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Palatformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon oynamadı
2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinden takıma katılan Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 2041 dakika süre alan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. De Jong, sarı-kırmızılı forma ile 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Nigel de Jong bu sezon ise kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta görev almadı.
DE JONG ALMANYA'DA
Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.
Hollandalı futbolcu, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:58
-
Nabir Dirar o listede
Toplam 5
Yorum
REAL FB Eh iste , ellerindeki okadar... DIRAR la idare etsinler. Yoklukta bizde idare ediyoruz bak. Ne günlere kaldik ya Rabbim...
-
Persie dönemi bitti
Toplam 25
Yorum
REAL FB Posasini aldilar, normal. 31-32 yasindaki futbolcuya 4 yillik kontral, 2 yil iyi, 3.yil sakat, 4.yil üste para ver gönder! AKILLANMADILARRRR
-
Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Toplam 5
Yorum
selcuk yula futbolda ahlak cok onemli ahlakli olan insan evetona gider olmayanda iste boyle takim takim dolasir
G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.