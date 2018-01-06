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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi!

    G.Saray De Jong'u KAP'a bildirdi!

    , Hollandalı futbolcu ’un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini KAP'a bildirdi. Bu sezon takımdan ayrılan ilk isim olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 24 maçta oynadı ve 1 gol attı.

    'da devre arası yaprak dökümü başladı. Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından takımdan gönderilen ilk isim Hollandalı futbolcu oldu. Tudor tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan fakat Terim'in gelmesinin ardından antrenmanlara çıkan De Jong ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Palatformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Bu sezon oynamadı

    2016-2017 sezonu yaz transfer döneminde ABD'nin Los Angeles Galaxy ekibinden takıma katılan Hollandalı futbolcu, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 2041 dakika süre alan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. De Jong, sarı-kırmızılı forma ile 6 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

    bu sezon ise kadro dışı kaldığı için hiçbir maçta görev almadı.



    DE JONG ALMANYA'DA
    ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden , Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.

    Hollandalı futbolcu, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:58
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