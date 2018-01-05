O isim de mi G.Saray'a geliyor?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Danimarka'nın Brondby takımına oradan da İsveç'in Örgryte ekibine transfer olan Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımın altına, Galatasaraylı taraftarların 'Yuvana dön' ve 'Nerede kalmıştık' yorumları yapması da dikkatlerden kaçmadı.







"YENİ MACERA BAŞLIYOR"

36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu. Bu sözler tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği şeklinde yorumlandı.









