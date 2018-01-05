O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte adı Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü ile anılan Johan Elmander futbolu bıraktığını açıkladı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, Danimarka'nın Brondby takımına oradan da İsveç'in Örgryte ekibine transfer olan Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımın altına, Galatasaraylı taraftarların 'Yuvana dön' ve 'Nerede kalmıştık' yorumları yapması da dikkatlerden kaçmadı.
"YENİ MACERA BAŞLIYOR"
36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu. Bu sözler tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği şeklinde yorumlandı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:49
-
Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
-
Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
-
Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
O isim de mi G.Saray'a geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.