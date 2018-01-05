;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    O isim de mi G.Saray'a geliyor?

    O isim de mi G.Saray'a geliyor?

    'in 'ın başına geçmesiyle birlikte adı Galatasaray'ın yardımcı antrenörlüğü ile anılan futbolu bıraktığını açıkladı.

    'dan ayrıldıktan sonra, 'nın Brondby takımına oradan da 'in Örgryte ekibine transfer olan Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşımın altına, Galatasaraylı taraftarların 'Yuvana dön' ve 'Nerede kalmıştık' yorumları yapması da dikkatlerden kaçmadı.



    "YENİ MACERA BAŞLIYOR"
    36 yaşındaki Elmander'in de sosyal medya hesabından "Bugün yeni jenerasyona yol açmak için doğru zaman. Yeni macera başlıyor" açıklamasında bulundu. Bu sözler tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği şeklinde yorumlandı.




    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O isim de mi G.Saray'a geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN