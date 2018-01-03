İşte G.Saray'ın Aziz Behich teklifi!

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'da sol bek arayışları aralıksız devam ediyor. Juventus'tan Asamoah ve Marsilya'dan ayrılan Patrice Evra konusunda görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in sol bek talebini kampa yetiştirmek için de bazı alternatiflerle görüşmelere başladı. Bursaspor'un başarılı oyuncusu Aziz Behich için Yeşil-Beyazlı yetkililerle konuşan Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon euroluk teklifini ileterek beklemeye geçti.

'AYRILMAK İSTİYORUM'

Trabzonspor'un da gündeminde olan 27 yaşındaki Avustralyalı için Bursaspor 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmelerin süreceği belirtiliyor. Başarılı oyuncuyla F.Bahçe'nin ilgilenmediği öğrenildi. Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz Behich, yönetimle yaptığı toplantıda "Benim daha büyük hedeflerim var. Bu nedenle takımdan ayrılmak istiyorum. Dünya Kupasında Avustralya MilliTakımı ile göstereceğim performanstan sonra buradan ayrılmam daha zor olacak. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum" dediği vurgulandı.

ALİ AY'DAN AÇIKLAMA

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Aziz Behich'in transferine yeşil ışık yaktı. Ali Ay, "Aziz Behich'e dolaylı olarak teklifler geliyor. Bizim için önemli olan teklifin miktarıdır. Her futbolcu neticede gitmek istiyorsa gidebilir. Önemli olan nokta kulübe menfaat sağlamasıdır. Bakacağız artık tekliflere" açıklamasını yaptı.