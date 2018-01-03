 Evra'nın kefili Gomis! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Evra'nın kefili !

    Evra'nın kefili Gomis!

    Sol bek transferi için harekete geçen G.Saray'da aday isimlerin başında gelen Evra için yeni bir gelişme var. 'nın transferi konusunda sarı-kırmızılıların golcüsü kefil oldu.

    Fransız golcü, vatandaşı hakkında Galatasaray'a olumlu referans vererek, Evra'nın gelmesi halinde takıma büyük katkı vereceğini de belirtti. 'in Evra ile ilgili olarak, ''O tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini ortaya çıkartıyor. G.Saray'a gelirse büyük iş yapar. Hem karakteri hem de tecrübesiyle bize katkısı olacaktır. Evra'da 'a gelmek istiyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyor.'' şeklinde konuştuğu öğrenildi.

    Galatasaray'ın Fransız sol bek için kısa bir süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:32
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