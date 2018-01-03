Evra'nın kefili Gomis!
Sol bek transferi için harekete geçen G.Saray'da aday isimlerin başında gelen Evra için yeni bir gelişme var. Patrice Evra'nın transferi konusunda sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis kefil oldu.
Galatasaray'ın Fransız sol bek için kısa bir süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:32
-
Maaşına zam istemiş
Toplam 1
Yorum
MİSAFİR AÇ GÖZLÜ
-
Başkan, Aziz Behich'i açıkladı! Transfer...
Toplam 6
Yorum
OKAN TS BAŞKANIN DİL SÜRÇMESİNİ DÜZELTELİM TÜRKİYENİN EN BÜYÜK VE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR KLÜPLERİNDEN BİRİ SİZİ KÜMEDE TUTAN TRABZONSPOR ...
-
RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 19
Yorum
misafir al sizin olsun oğlum ne yapmış bjk tek başına ezmişti
Evra'nın kefili Gomis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.