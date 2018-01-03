 Terim'in gelmesi fikir değiştirtti! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Terim'in gelmesi fikir değiştirtti!

    Terim'in gelmesi fikir değiştirtti!

    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , 'in gelmesiyle birlikte yeni sözleşmeyi sorun etmiyor.

    Terim'in gelmesiyle birlikte kendisini sadece işine odaklayan Öztekin, çok çalışıp formayı almayı kendisine ilk hedef olarak belirledi. 'in de futbolcusunun bu tutumundan çok memnun kaldığı ortaya çıktı. Yasin'in hocasının bu tavrından haberdar olduğu ve yeni sözleşme konusunu kafasından çıkartıp, takımını hedefi olan şampiyonluğa taşımayı istediği dile getirildi. Yasin'in verilen şansı iyi kullanması halinde, yeni sözleşme hakkındaki kararı da Terim verecek.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:25
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