Büyük tehlike! FIFA...
Sezon başında transfer edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, 20 Ocak’taki seçimden sonra da sorunu çözemezse FIFA tehlikesiyle karşılaşacak
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:52
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Gomis'i geri alalım!
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Ali Kırcı Çinliler 15 milyon euro veriyor bu Marsilya 2-3 milyon euroya alma peşinde herhalde...
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F.Bahçe’ye Katar piyangosu
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ali kırcı Brezilyadan 1 milyon euro teklif geldi fener 1.5 istedi şimdi BÜlent 3.5 milyon euro verecek ohh fenerin kasayı doldur kardeşş...
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Evra'dan şartlı evet
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ali kırcı Lİgde 2. yarı 12 maça ilk 11 çıkması halinde 1 yıl opsiyon koysunlar ucuz sonuçta..
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