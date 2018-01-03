 Büyük tehlike! FIFA... – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Büyük tehlike! ...

    Büyük tehlike! FIFA...

    Sezon başında edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, ’taki seçimden sonra da sorunu çözemezse tehlikesiyle karşılaşacak

    Bu sezon başındaki döneminde 40 milyon Euro (180 milyon TL) bonservis harcaması yapan 'da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, sürecine giren Galatasaray'da 'a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa, Galatasaray'ın 'ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak. (Sabah)
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:52
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