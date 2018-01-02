Real Madrid'li yıldız G.Saray yolunda

20 yaşındaki sol bek için Zinedine Zidane'ın önünde ilk seçeneğin Galatasaray olduğu belirtilirken Zidane'nin Terim'li sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı vurgulandı. Daha önce Real Madrid'den Rodriguez'i alan Galatasaray'ın bu kez de Hernandez için yeniden doğuş için ideal bir rota olabileceği ifade edildi.



