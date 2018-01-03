G.Saray için sürpriz iddia: Peres!
İtalyan basını, sol bek arayan Galatasaray'ın Roma'dan Bruno Peres ile ilgilendiğini öne sürdü.
Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Roma'da hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabilen Bruno Peres'i devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Geçen sezon Torino'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında Benfica'nın da istediği ifade edildi.
KADROYA GİRMEKTE ZORLANIYOR
Hem sağ hem de sol bek oynayabilen Bruno Peres, Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 14 kez forma giyerken 1 asist kaydetti.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:53
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
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Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
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Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
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muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
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