 G.Saray için sürpriz iddia: Peres! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray için sürpriz iddia: Peres!

    G.Saray için sürpriz iddia: Peres!

    İtalyan basını, sol bek arayan 'ın Roma'dan ile ilgilendiğini öne sürdü.

    için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Roma'da hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabilen 'i devre arası döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.

    Geçen sezon Torino'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında 'nın da istediği ifade edildi.

    KADROYA GİRMEKTE ZORLANIYOR
    Hem sağ hem de sol bek oynayabilen Bruno Peres, Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 14 kez forma giyerken 1 asist kaydetti.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:53
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