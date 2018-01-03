G.Saray için sürpriz iddia: Peres!

Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Roma'da hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabilen Bruno Peres'i devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Geçen sezon Torino'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında Benfica'nın da istediği ifade edildi.

KADROYA GİRMEKTE ZORLANIYOR

Hem sağ hem de sol bek oynayabilen Bruno Peres, Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 14 kez forma giyerken 1 asist kaydetti.