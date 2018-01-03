Başkan adayları renk seçimi duyurusu
Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için başkan adayları renk seçimi duyurusu yapıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
13 – 20 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi, tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca Divan Kurulu Başkanı huzurunda 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 18:00'de Galatasaray Spor Kulübü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla
İrfan Aktar
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
Toplam 2
Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
Toplam 1
Yorum
muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
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