 Başkan adayları renk seçimi duyurusu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Başkan adayları renk seçimi duyurusu

    Başkan adayları renk seçimi duyurusu

    Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için başkan adayları renk seçimi duyurusu yapıldı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    13 – 20 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi, tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca Divan Kurulu Başkanı huzurunda 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 18:00'de Galatasaray Spor Kulübü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

    Saygılarımızla

    İrfan Aktar

    Galatasaray Spor Kulübü

    Divan Kurulu Başkanı

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:05
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