Başkan adayları renk seçimi duyurusu

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;



13 – 20 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak seçim listeleri için renk seçimi, tüzüğümüzün 64. maddesi uyarınca Divan Kurulu Başkanı huzurunda 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 18:00'de Galatasaray Spor Kulübü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla

İrfan Aktar

Galatasaray Spor Kulübü

Divan Kurulu Başkanı