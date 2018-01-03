 Ezeli rakiplerin Bilal Başacıkoğlu savaşı! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ezeli rakiplerin savaşı!

    Ezeli rakiplerin Bilal Başacıkoğlu savaşı!

    , 'ın listesinde olan Feyenoord'da oynayan kanat oyuncusu 'nu yeniden gündemine aldı.

    Devre arasında kadroya yeni isimler katmayı planlayan , sezon başı listesinde olan ancak Feyenoord'un sözleşme yenilemesiyle transferi rafa kalkan Bilal için yeniden nabız yokladı. Feyenoord'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Bilal'in transferine Feyenoord'da sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi 'nu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

    FATİH TERİM'İN DE LİSTESİNDE
    'ın başına geldikte sonra takımda yenile gideceğinin sinyalini veren , kadronun yerli kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Galatasaray bu hedef doğrultusunda gözünü Avrupa'da forma giyen genç gurbetçi isimlere çevirmişti. Terim listesinde yer alan isimlerin başında iki kanatta da oynayabilen Bilal Başacıkoğlu yer alıyor.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:43
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