Ezeli rakiplerin Bilal Başacıkoğlu savaşı!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde olan Feyenoord'da oynayan kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nu yeniden gündemine aldı.
Devre arasında kadroya yeni isimler katmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başı transfer listesinde olan ancak Feyenoord'un sözleşme yenilemesiyle transferi rafa kalkan Bilal için yeniden nabız yokladı. Feyenoord'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Bilal'in transferine Feyenoord'da sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi Bilal Başacıkoğlu'nu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
FATİH TERİM'İN DE LİSTESİNDE
Galatasaray'ın başına geldikte sonra takımda yenile gideceğinin sinyalini veren Fatih Terim, kadronun yerli kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Galatasaray bu hedef doğrultusunda gözünü Avrupa'da forma giyen genç gurbetçi isimlere çevirmişti. Terim listesinde yer alan isimlerin başında iki kanatta da oynayabilen Bilal Başacıkoğlu yer alıyor.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
Toplam 2
Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
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Yorum
muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
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