Ezeli rakiplerin Bilal Başacıkoğlu savaşı!

Devre arasında kadroya yeni isimler katmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başı transfer listesinde olan ancak Feyenoord'un sözleşme yenilemesiyle transferi rafa kalkan Bilal için yeniden nabız yokladı. Feyenoord'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Bilal'in transferine Feyenoord'da sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi Bilal Başacıkoğlu'nu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.



FATİH TERİM'İN DE LİSTESİNDE

Galatasaray'ın başına geldikte sonra takımda yenile gideceğinin sinyalini veren Fatih Terim, kadronun yerli kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Galatasaray bu hedef doğrultusunda gözünü Avrupa'da forma giyen genç gurbetçi isimlere çevirmişti. Terim listesinde yer alan isimlerin başında iki kanatta da oynayabilen Bilal Başacıkoğlu yer alıyor.



