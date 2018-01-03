 F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor

    F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor

    ’den sakatlığı nedeniyle istediği verimi bir türlü alamayan F.Bahçe, rotayı ’ye çevirdi. Sarı lacivertliler Sırp oyuncu 'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

    'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan F.Bahçe devre arasına iddialı girdi. Sarı-Lacivertli kurmaylar ara döneminde takıma takviye yapmak istiyor. Ancak bu durumun önünde ciddi engeller bulunuyor. Kadrosunda 15 yabancı bulunduran Kanarya, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'den sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında istediği verimi bir türlü alamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yönetimden 6 ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu istediğinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan, fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 'te ısrarlı olduğu da öğrenildi.

    SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK
    Deneyimli çalıştırıcının 21 yaşındaki Sırp futbolcusunu çok istediği de vurgulandı. Sarı-Lacivertliler 1.91'lik orta saha oyuncusu için bu hafta içinde görüşmelere başlayacak. Maddi durum nedeniyle UEFA kıskancında olan , devre arası gerçekleştirmeyi planladığı tüm transferleri kiralama yoluyla yapmayı düşünüyor. Kanarya'nın genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve satın alma opsiyonunu da elinde tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Ada ekibi kiralama ücreti olarak 1 milyon euro istiyor. Kanarya'nın satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro civarında bir bedel önereceği tahmin ediliyor.


    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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