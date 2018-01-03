F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor

Süper Lig'in ilk devresini 3. sırada tamamlayan F.Bahçe devre arasına iddialı girdi. Sarı-Lacivertli kurmaylar ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istiyor. Ancak bu durumun önünde ciddi engeller bulunuyor. Kadrosunda 15 yabancı bulunduran Kanarya, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Ekici'den sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında istediği verimi bir türlü alamayan F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yönetimden 6 ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu istediğinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan, fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Marko Grujic'te ısrarlı olduğu da öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU ALINACAK

Deneyimli çalıştırıcının 21 yaşındaki Sırp futbolcusunu çok istediği de vurgulandı. Sarı-Lacivertliler 1.91'lik orta saha oyuncusu için bu hafta içinde görüşmelere başlayacak. Maddi durum nedeniyle UEFA kıskancında olan Fenerbahçe, devre arası gerçekleştirmeyi planladığı tüm transferleri kiralama yoluyla yapmayı düşünüyor. Kanarya'nın genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve satın alma opsiyonunu da elinde tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Ada ekibi kiralama ücreti olarak 1 milyon euro istiyor. Kanarya'nın satın alma opsiyonu için de 5 milyon euro civarında bir bedel önereceği tahmin ediliyor.







