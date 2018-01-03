Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Süper Lig’in ilk 9 haftasında 12 puan kaybedip, sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başlamak ve yarışta öne geçmek istiyor
2 YENİLGİ - 3 BERABERLİK
Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, İzmir temsilcisini bu kez evinde ağırlayacak. Kadıköy'de 2-2 berabere kaldığı Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. İlk yarıda yenişemediği bir diğer rakip olan Galatasaray'ı ise evinde ağırlayacak. Kanarya ilk yarıda Başakşehir ve Akhisar'a yenilmiş ve 6 puandan olmuştu. Bu süreçte G.Birliği, Alanya ve Beşiktaş yendiği takımlar oldu.
Teknik heyet bu süreçteki performansın, şampiyonluk yolunda belirleyici olacağına inanıyor. 9 haftada minimum puan 21 olarak belirlendi. Bunun üzerine çıkılan her puan şampiyonluk yarışında eli güçlendirecek. 9'da 9 yapıp 27 puan alabilmek ise hedeflerin çok üzerinde bir rakam olarak görülüyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında aynı fikstürde 15 puan toplayabilmiş, şampiyonluk yarışından hayli uzaklaşmıştı.
GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
Son 6 haftanın Fenerbahçe takımı artık "Kazanan" rolüne soyunuyor. Dengeli oynayan, az pozisyon veren, rakibin gediklerini arayan ve oyuna hükmeden hale geldiler. 9 haftada şampiyonluk yarışı verdikleri rakipleriyle karşılaşacaklar. Buradan 6 puanlık bir kayıp yani, 3 beraberlik öngördüğünü düşünüyoruz Aykut Kocaman'ın ki bu da oldukça normal... Çünkü Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir deplasmanları var. İlk yarıdaki açıklamalarına baktığımızda, dediğini yapan bir teknik adamla karşı karşıyayız. Bu nedenle Fenerbahçe'den çok daha iyisini de bekleyebiliriz. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki eğer Aykut Kocaman'ın hedeflediği ve istediği olursa şampiyonluğun temeli 9 haftada atılır. Galatasaray ile Kadıköy'de oynanacak derbi sonrası Fenerbahçe'nin kaderi de büyük ölçüde belirlenir. (Sabah)
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:00
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Gomis'i geri alalım!
Toplam 2
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Ali Kırcı Çinliler 15 milyon euro veriyor bu Marsilya 2-3 milyon euroya alma peşinde herhalde...
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F.Bahçe’ye Katar piyangosu
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ali kırcı Brezilyadan 1 milyon euro teklif geldi fener 1.5 istedi şimdi BÜlent 3.5 milyon euro verecek ohh fenerin kasayı doldur kardeşş...
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Evra'dan şartlı evet
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ali kırcı Lİgde 2. yarı 12 maça ilk 11 çıkması halinde 1 yıl opsiyon koysunlar ucuz sonuçta..
Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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