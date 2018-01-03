 F.Bahçe’ye Katar piyangosu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    F.Bahçe’ye Katar piyangosu

    F.Bahçe’ye Katar piyangosu

    Bülent Uygun, F.Bahçe’nin elden çıkartmak istediği ’yu yeni takımı Al Gharafa’ya istedi. Kanarya 3.5 milyon euro talep etti, görüşmeler sürüyor

    Van Persie ve Fernandao'yu elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'ye müjdeli haber Katar'dan geldi. Al Gharafa takımının başına geçen Bülent Uygun, Brezilyalı santrforu transfer etmek istediğini belirterek bizzat asbaşkan Ali Yıldırım'ı aradı, fiyat istedi. Yıldırım, yönetim olarak için 3.5 milyon euro fiyat belirlediklerini bildirdi. Tecrübeli teknik direktör, Al Gharafa yönetimi ile görüşüp geri dönüş yapacağını Ali Yıldırım'a aktarırken, birkaç gün içinde transferin netleşeceği öğrenildi. Uygun'un, ile anlaşma sağlanması halinde Fernandao ile de masaya oturacağı belirlendi.

    Fenerbahçe, Cruzeiro'ya transfere son anda yatan Brezilyalı golcüyü ucuza kaptırmak istemiyor. Sarı-lacivertliler kiralık tekliflerine ise kapalı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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