Advocaat haklı çıktı
Hollandalı hocanın ‘Yetersiz’ dediği isimler yeni takımlarında da başarılı olamadı Kimi satılacaklar listesinde, kimi kulübede, kimi de beklentilerin çok altında kaldı
EMENİKE DE AYNI
Olympiakos'ta forma giyen Emenike de tutunamayan isimlerden. Son maçını 28 Ekim'de Panathinaikos'a karşı oynayan Nijeryalı, o tarihten itibaren genç takıma gönderildi. Rahat tavırlarıyla takımının teknik ekibini çileden çıkaran Emenike'nin ara dönemde gönderilmesi bekleniyor. Yunanistan basını da forvet oyuncusunun kulübüyle sözleşmesini feshedip Türkiye'ye döneceğini iddia ediyor
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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