 Advocaat haklı çıktı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Advocaat haklı çıktı

    Advocaat haklı çıktı

    Hollandalı hocanın ‘Yetersiz’ dediği isimler yeni takımlarında da başarılı olamadı Kimi satılacaklar listesinde, kimi kulübede, kimi de beklentilerin çok altında kaldı

    Geçen sezon takımı çalıştıran 'ın "Bu takım yetersiz" açıklaması çok tepki çekse de F.Bahçe'nin gönderdiği isimlerin yeni takımlarındaki performanslar Hollandalı hocayı haklı çıkardı. Sezon başında kiralanan Salih Uçan dışında gönderilen oyuncuların hiçbiri başarılı olamadı. 13 milyon euro'ya Sevilla'ya satılan Kjaer, İspanyol ekibinden gönderilecekler arasında ilk sıraya yerleşirken, Fabiano, Porto'nun genç takım kadrosuna düşürüldü. Cagliari'de de hayal kırıklığına neden olan Van der Wiel, İtalyan temsilcisinde 4 maçta şans buldu; Cagliari bunların 3'ünü kaybetti. karavayev, stoch, sow Shakht ar, Karavayev'i bedelsiz olarak serbest bırakınca, kanat oyuncusu Zorya'ya transfer oldu. Eski performansından çok uzak kalan Sow da Anadolu kulüplerine gelmeye çalışıyor. Stoch'ta da değişen bir şey yok! Slovak futbolcu, formasını giydiği Slavia'da daha gol bile atamazken; Lens Beşiktaş, Volkan Şen de Trabzonspor'da kulübede oturuyor

    EMENİKE DE AYNI
    Olympiakos'ta forma giyen Emenike de tutunamayan isimlerden. Son maçını 28 Ekim'de Panathinaikos'a karşı oynayan Nijeryalı, o tarihten itibaren genç takıma gönderildi. Rahat tavırlarıyla takımının teknik ekibini çileden çıkaran Emenike'nin ara dönemde gönderilmesi bekleniyor. Yunanistan basını da forvet oyuncusunun kulübüyle sözleşmesini feshedip Türkiye'ye döneceğini iddia ediyor
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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