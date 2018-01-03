Wendel’i Sporting kaptı

KANARYA, transfer gündemine gelen Fluminense'li orta saha oyuncusu Marcus Wendel'i Sporting Lizbon'a kaptırıyor. Portekiz ekibinin 20 yaşındaki genç yeteneğin transferi için Fluminense ile her konuda anlaştığı belirtildi. Tam bir pas ustası olan ve Brezilya'da büyük gelecek vadeden futbolcular arasında gösterilen Wendel, PSG ve Porto'nun da transfer listesindeydi.