Ezici fark!

Sarı-lacivertli kulüp, oynadığı son 101 derbinin 95'ini kazanıp ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurdu



F.bahçe, futbol, basketbol ve voleybolda yaptığı son derbilerde rakipleri G.Saray ve Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük kurdu. Geride kalan haftada basketbolda kadınlarda G.Saray'ı, erkeklerde ise Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda mağlup eden sarı- lacivertliler, son yıllarda rakipleri karşısında 3 önemli branşta aldığı galibiyetlerle dikkati çekti. Futbol takımı, son yıllarda kupalara hasret kalsa da derbilerdeki performansıyla taraftarını sevindirdi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'la oynadığı son 5 derbiyi de kaybetmedi. Siyah-beyazlılara son olarak 27 Eylül 2015'te yenilen F.Bahçe, daha sonraki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. F.Bahçe, G.Saray'a karşı ise son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Son derbi yenilgisini 26 Mayıs 2016'da G.Saray'a karşı Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra iki rakibine karşı oynadığı 7 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



POTADA DA HEGEMONYA

F.Bahçe, derbilere potada da damga vurdu. Son yıllarda erkek basketbolunda tarihi başarılara imza atan F.Bahçe, bu branşta siyahbeyazlılarla oynadığı son 13 derbide sahadan galip ayrılırken, rakibine son olarak 5 Nisan 2013'te THY Avrupa Ligi maçında kaybetmişti. Siyah-beyazlılara 5 yıldır yenilmeyen F.Bahçe, G.Saray'la oynadığı son 10 derbinin ise 9'unu kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 29 Mayıs 2016'da sarı-lacivertlileri yenebildi. Kadın basketbolda da son yıllarda G.Saray ve Beşiktaş'a üstünlük kuran Kanarya, sarıkırmızılılar karşısında parkeye çıktığı son 12 derbi karşılaşmasında 11 galibiyet elde etti. Beşiktaş karşısında da son 5 derbinin 4'ünü galip bitirerek taraftarlarını sevindirdi.