 Giuliano Talisca’yı geçti – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Talisca’yı geçti

    Giuliano Talisca’yı geçti
    Avrupa'da forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncuların belirlendiği Samba Gold ödülünün listesinde F.Bahçeli da yer aldı. Oylamalar sonucunda PSG'li Neymar ilk sıraya yerleşip ödülün sahibi olurken, listeye Türkiye'den 3 futbolcu girdi. Giuliano, Talisca ve Vagner Love'ın aday gösterildiği oylamada Fenerbahçeli yıldız, Talisca'yı geçerek oyların 0.28'ini alıp 20. sıraya girdi. Beşiktaşlı futbolcu 0.25 oy yüzdesiyle 22.'nci basamakta kaldı. Love ise 0.14 oyla 25. oldu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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