 Maaşına zam istemiş – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Maaşına zam istemiş

    Maaşına zam istemiş

    , sezon başında da F.Bahçe’ye sorun çıkarmış. Milli yıldız, yönetimden ücretinin arttırılmasını talep etmiş

    SARI-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'la yaşadığı problem nedeniyle iyice gözden düşen Ozan Tufan'ın, sezon başında ücretine zam istediği öğrenildi. İspanya'dan teklif alan ancak Kocaman'ın "Ona ihtiyacım var" sözleriyle takımda kalan milli futbolcunun, menajeri Ahmet Bulut kanalıyla yönetime, "Satılmayacaksam ücretimi arttırın" başvurusu yaptığı, olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. Ozan, 'den yılda 1.5 milyon euro alıyor.

    Gözden çıkartılan 'ın, Antalya'da 5 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına davet edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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