Maaşına zam istemiş
Ozan Tufan, sezon başında da F.Bahçe’ye sorun çıkarmış. Milli yıldız, yönetimden ücretinin arttırılmasını talep etmiş
Gözden çıkartılan Ozan Tufan'ın, Antalya'da 5 Ocak'ta başlayacak devre arası kampına davet edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:09
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sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
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