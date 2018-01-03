 Persie tüyosu – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Persie tüyosu

    Persie tüyosu
    'de herkes Robin 'nin devre arasında Feyenoord'a gitmesini dört gözle bekliyor. Ancak RvP, kalan ücretinin (2.5 milyon euro) tamamını garanti altına almadan böyle bir ayrılığa sıcak bakmıyor. Hollanda'dan gelen bir haber ise umutları iyice kırdı. Feyenoord'un eski oyuncusu Denny Landzaat, Dubai'de beraber tatil yaptıkları Van Persie için, "Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Robin dönüyor! Ama şimdi değil, haziranda" mesajını paylaştı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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