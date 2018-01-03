 Makedonya’da Eljif Elmas rahatsızlığı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Makedonya’da rahatsızlığı

    Makedonya’da <a href="/index/eljif-elmas?id=f231e464-6ada-4831-a4fa-1ca226a29c79" class="" rel="tag">Eljif Elmas</a> rahatsızlığı
    , 'nin kendisine lisans çıkarmasını ve ikinci yarıda A takımla birlikte maçlara çıkmayı bekliyor. Konuya Makedonya Futbol Federasyonu da dahil oldu. Makedon yetkililer, sürekli olarak 'den bilgi istiyor. Yıllarca Denizlispor forması giyen ve şu anda Makedonya Futbol Federasyonu Başkanlığını yapan Ilco Gjorgoski de sarı-lacivertli kulübü arayarak, "Oynatamayacaksın kiralık verin. Ona Makedon futbolunun çok ihtiyacı var" mesajı gönderdi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:09
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