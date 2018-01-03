 Terence Kongolo başlamadan bitti – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Terence Kongolo başlamadan bitti

    Terence Kongolo başlamadan bitti
    F.BAHÇE, Monaco'da tutunamayan defans oyuncusu Terence Kongolo için de araştırma başlatma kararı almıştı. Ancak İngilizler ellerini daha çabuk tuttu. Premier Lig ekiplerinden Huddersfield Town, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransız temsilcisi ile prensip anlaşmasına vardı. Monaco'nun sezon başında 15 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan transfer ettiği Kongolo, sadece 3 lig maçında forma giyebildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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