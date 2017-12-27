 Kocaman Kjaer'i aradı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kocaman Kjaer'i aradı

    Kocaman Kjaer'i aradı

    Kocaman, hakkında Sevilla’dan ayrılabileceğine yönelik haberler çıkan Danimarkalı stopere, “Kapımız sana her zaman açık” mesajı iletti. Kjaer net bir yanıt vermedi

    Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Sevilla'dan ayrılabileceğine yönelik hakkında haberler çıkan Simon Kjaer'le bir görüşme yaptığı iddia edildi. Kocaman'ın Danimarkalı stopere, "Eğer İspanya'da mutsuzsan, kapımız sana her zaman açık" diyerek davette bulunduğu öğrenildi. Kjaer'in yapılan bu çağrıya net bir yanıt vermeyip, Sevilla'nın tavrına göre hareket edeceğini Aykut Kocaman'a ilettiği vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin normalde stoper arayışı yok; ancak Simon Kjaer için böyle bir hamle gerçekleşebilir. Sol beke, orta sahaya ve hatta forvete de takviye planları bulunan Kanarya'nın bu transferleri gerçekleştirmesi yabancı oyuncu satmasına bağlı. Gidecekler listesinin başında Van Persie, Fernandao ve Kameni bulunuyor.

    ST. ETİENNE DE TALİP
    Simon Kjaer, F.Bahçe'nin 13 milyon bonservis bedeli karşılığında sattığı Sevilla'da 17 lig maçının 12'sinde oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta görev yaptı. Yeterince şans bulmasına rağmen hakkında sürekli olarak "Ayrılacak" haberleri çıkıyor. 28 yaşındaki oyuncuya talip olan son kulüp Fransa'dan St. Etienne.

    Tereddütlerim var (Mini yorum: Emre Bol)
    taraftarı Simon Kjaer'i çok sevdi. Lakin onun İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi sevdiğiyle ilgili tereddütlerim var. Burada kaldığı süre içerisinde sürekli gitmek için hamleler yaptığını en iyi bilenlerdenim. Hatta takım arkadaşlarına, "Ben Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamak istiyorum" demişti. Kötü başlayan ve devam eden Sevilla macerası aklını başına getirmiş midir bilemem ama Fenerbahçe'ye dönmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın transferde az olan kurşunuyla 12'den vurması şart.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman Kjaer'i aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN