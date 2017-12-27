Kocaman Kjaer'i aradı
Kocaman, hakkında Sevilla’dan ayrılabileceğine yönelik haberler çıkan Danimarkalı stopere, “Kapımız sana her zaman açık” mesajı iletti. Kjaer net bir yanıt vermedi
ST. ETİENNE DE TALİP
Simon Kjaer, F.Bahçe'nin 13 milyon bonservis bedeli karşılığında sattığı Sevilla'da 17 lig maçının 12'sinde oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta görev yaptı. Yeterince şans bulmasına rağmen hakkında sürekli olarak "Ayrılacak" haberleri çıkıyor. 28 yaşındaki oyuncuya talip olan son kulüp Fransa'dan St. Etienne.
Tereddütlerim var (Mini yorum: Emre Bol)
Fenerbahçe taraftarı Simon Kjaer'i çok sevdi. Lakin onun İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi sevdiğiyle ilgili tereddütlerim var. Burada kaldığı süre içerisinde sürekli gitmek için hamleler yaptığını en iyi bilenlerdenim. Hatta takım arkadaşlarına, "Ben Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamak istiyorum" demişti. Kötü başlayan ve devam eden Sevilla macerası aklını başına getirmiş midir bilemem ama Fenerbahçe'ye dönmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Aykut Kocaman'ın transferde az olan kurşunuyla 12'den vurması şart.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Kocaman Kjaer'i aradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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