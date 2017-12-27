 Moutinho için fırsat kolluyor – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Moutinho için fırsat kolluyor

    Moutinho için fırsat kolluyor
    Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Moutinho ile de ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. 105 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçında 1 gol-5 asistle oynadı.

    Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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