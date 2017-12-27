Moutinho için fırsat kolluyor

Merkezorta saha arayışında olanninile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanile de ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. 105 kezforması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçındaoynadı.Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist.