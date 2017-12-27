 Persie ABD yolcusu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Persie ABD yolcusu

    Persie ABD yolcusu

    34 yaşındaki Hollandalı için daha önce nabız yoklayan ABD ekibi LA Galaxy, sarı-lacivertli yönetimle masaya oturdu. Tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı Persie, bir aksilik çıkmazsa Ocak’ta yolcu...

    Fenerbahçe'nin müzmin sakatı Van Persie için daha önce nabız yoklayan LA Galaxy, transferi ciddiye bindirdi. ABD ekibinin yöneticilerinin 34 yaşındaki santrfor için sarı-lacivertli kulüple görüşmeler başladığı dile getirildi. Amerikalı yetkililerin Fenerbahçeli idarecilerden Persie'nin durumuyla ilgili bilgi alıp teklif sunduğu kaydedilirken, son anda olumsuz bir gelişme olmaması durumunda Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye veda edeği gelen haberler arasında. Feyenoord takipte Bu arada sezon başından beri Persie ile yakından ilgilenen Feyenoord'un da transfer görüşmelerini takip ettiği bildirildi. Hollanda ekibinin futbol direktörü Van Geel geçtiğimiz günlerde "Persie kariyerini Feyenoord'da tamamlarsa güzel olur" demişti. F.Bahçe, RvP'yi elden çıkarıp hem maliyetinden kurtulmak hem de yeni yabancılara yer açmak amacında.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Persie ABD yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN