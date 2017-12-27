2017’ye veda İstanbul’la

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele ATV'den HD kalitesinde ekranlara gelecek. 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da yenip, adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertlilerin, maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Öte yandan F.Bahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-05 sezonunun şubat ayında rakip olmuştu. Kanarya, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.