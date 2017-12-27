 2017’ye veda İstanbul’la – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2017’ye veda İstanbul’la

    2017’ye veda İstanbul’la

    F.Bahçe 2017’nin son maçına çıkıyor. Türkiye Kupası son 16 turunda rakip İstanbulspor

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele ATV'den HD kalitesinde ekranlara gelecek. 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da yenip, adını son 16 turuna yazdıran sarı-lacivertlilerin, maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Öte yandan F.Bahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-05 sezonunun şubat ayında rakip olmuştu. Kanarya, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.


    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2017’ye veda İstanbul’la haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN