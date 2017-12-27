 Vale faturası mı dedin! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Vale faturası mı dedin!

    Vale faturası mı dedin!
    Fenerbahçe'nin Persie'den ne kadar dertli olduğunu gösteren bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Hollandalı'nın sözleşmesindeki maddelere göre eşinin araba benzininden çocuklarının özel ders masraflarına kadar bütün harcamaları kulübe fatura ettiği ileri sürüldü. Tabiri caizse evinde değiştirdiği ampulün bile parasını yönetimden ödemesini isteyen Persie'nin son olarak da gittiği bir mekanda valeye ödediği 100 TL'lik ücreti masraf olarak yazdığı ancak kulüp muhasebesinin 'Faturası yok' diyerek ödemeyi reddettiği iddia edildi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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